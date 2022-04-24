В Минобороны рассказали о возможностях вооружения ракеты «Сармат»

Фото: Минобороны России

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков «Авангард». Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в воскресенье, 24 апреля.

— В основе его («Сармата» — прим. «ВМ») лежит носитель, он намного мощнее носителя «Авангарда». И он создавался в том числе и для боевого оснащения «Авангардом» с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше, — сказал военный.

Каракаев также подчеркнул, что «Сармат» открывает эру гиперзвукового оружия. При этом ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет, рассказал командующий РВСН в эфире телеканала «Россия 1».

Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля на космодроме «Плесецк». «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Отмечается, что она значительно усилит боевую мощь российских вооруженных сил. Президент России Владимир Путин уже поздравил армию с успешным испытанием ракеты, которой нет аналогов в мире.

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что будущее российского моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах страны.