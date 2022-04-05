Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
Фото: Администрация президента РФ

Будущее российского моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах страны и также от подпитки оружием Украины. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 5 апреля.

Он уточнил, что объявленный Россией мораторий пока еще остается в силе. Однако не от российской стороны зависит его дальнейшая судьба, передает РИА Новости.

— Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас, — заявил Полянский.

До этого Полянский подчеркнул, что применение Россией ядерного оружия в ходе проведения специальной военной операции на Украине совершенно исключено. Заместитель постпреда добавил, что применения ядерного оружия возможно только в качестве ответной меры на его применение против России. Он также призвал США вернуть свое ядерное оружие из неядерных стран на их территорию, а всю инфраструктуру для его размещения в Европе ликвидировать.

Читайте также:
Украина Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте