Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада

Фото: Администрация президента РФ

Будущее российского моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах страны и также от подпитки оружием Украины. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 5 апреля.

Он уточнил, что объявленный Россией мораторий пока еще остается в силе. Однако не от российской стороны зависит его дальнейшая судьба, передает РИА Новости.

— Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас, — заявил Полянский.

До этого Полянский подчеркнул, что применение Россией ядерного оружия в ходе проведения специальной военной операции на Украине совершенно исключено. Заместитель постпреда добавил, что применения ядерного оружия возможно только в качестве ответной меры на его применение против России. Он также призвал США вернуть свое ядерное оружие из неядерных стран на их территорию, а всю инфраструктуру для его размещения в Европе ликвидировать.