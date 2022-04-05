Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Будущее российского моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах страны и также от подпитки оружием Украины. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 5 апреля.
Он уточнил, что объявленный Россией мораторий пока еще остается в силе. Однако не от российской стороны зависит его дальнейшая судьба, передает РИА Новости.
— Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас, — заявил Полянский.
До этого Полянский подчеркнул, что применение Россией ядерного оружия в ходе проведения специальной военной операции на Украине совершенно исключено. Заместитель постпреда добавил, что применения ядерного оружия возможно только в качестве ответной меры на его применение против России. Он также призвал США вернуть свое ядерное оружие из неядерных стран на их территорию, а всю инфраструктуру для его размещения в Европе ликвидировать.