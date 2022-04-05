Россия призывает США убрать свое ядерное оружие из неядерных стран

Фото: МИД РФ

Россия призывает вернуть ядерное оружие США из неядерных стран на их территорию, а вся инфраструктура для его размещения в Европе должна быть ликвидирована. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 5 апреля.

По его словам, на территории некоторых неядерных стран Европы сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие. Также там ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, и проводятся совместные ядерные миссии НАТО.

Полянский подчеркнул, что это идет в нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, передает РИА Новости.

— Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе, — заявил заместитель постпреда.

До этого польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Варшава готова разместить ядерные боеголовки США на территории своей страны. Он считает, что подобное решение станет рычагом давления для сдерживания РФ в дальнейшем.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Качиньского о размещении американского ядерного оружия на своей территории, могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте.