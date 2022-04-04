Песков: Заявления вице-премьера Польши могут привести к росту напряженности на континенте

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Заявления польского вице-премьера, председателя Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослава Качиньского, связанные с размещением американского ядерного оружия на своей территории, могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Предлагаемые действия, конечно, могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте, — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в последнее время власти Польши агрессивны по отношению к России. По словам Пескова, линия польского руководства в целом «вызывает глубокую обеспокоенность», сообщает ТАСС.

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Варшава готова разместить ядерные боеголовки США на территории своей страны. Он считает, что подобное решение станет рычагом давления для сдерживания РФ в дальнейшем.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает провокацией заявление польского вице-премьера касательно размещения ядерных боеголовок. Он напомнил, что Соединенные Штаты держат ядерное оружие на шести военных базах, которые расположены в ФРГ, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.