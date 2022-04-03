Косачев прокомментировал предложение Польши разместить у себя ядерное оружие США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Инициатива Польши о размещении на своей территории американского ядерного оружия является провокацией. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что Соединенные Штаты держат ядерное оружие на шести военных базах, которые расположены в ФРГ, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

По словам Косачева, тот факт, что США держат оружие за пределами своей территории, уже подвергает опасности Европу, в том числе и Россию.

— Инициатива высокопоставленного польского политика — очередная провокация, которая нацелена на то, чтобы напомнить американцам о существовании мегалояльной Польши и, во-вторых, поглубже залезть под американский ядерный зонтик, — цитирует спикера Совфеда РИА Новости.

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский недавно заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. По его словам, такое решение могло бы значительно усилить сдерживание России. Вице-премьер добавил, что данный вопрос не стоит в повестке в настоящее время, однако все может измениться. Он также призвал организовать в Польше новый командный центр Североатлантического альянса, откуда можно было бы вести совместные с НАТО операции.