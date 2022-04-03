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В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие США

Полина Долганова

В мире
В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие США
Фото: Pixabay

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов.

— Если бы американцы нас попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого, — сказал политик.

По его словам, такое решение могло бы значительно усилить сдерживание России.

Вице-премьер добавил, что данный вопрос не стоит в повестке в настоящее время, однако все может измениться.

Он также призвал организовать в Польше новый командный центр Североатлантического альянса, откуда можно было бы вести совместные с НАТО операции.

При этом Качиньский отметил, что НАТО не должна заниматься урегулированием конфликта на Украине и поставлять Киеву оружие, передает ТАСС.

26 марта заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерной войны существует всегда, поэтому необходимо проводить ответственную политику. Он также согласился с мыслью аналитиков, по мнению которых наличие у стран ядерного оружия предотвратило большое количество конфликтов в прошлом и нынешнем веках.

Медведев подчеркнул, что осознает масштабы угрозы ядерного конфликта, принимая во внимание тот факт, что НАТО может целиться в объекты на территории России, а РФ в свою очередь наводит боеголовки на цели в Европе и США.

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