Медведев оценил вероятность начала ядерной войны

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерной войны существует всегда, поэтому необходимо проводить ответственную политику.

Он также согласился с мыслью аналитиков, по мнению которых наличие у стран ядерного оружия предотвратило большое количество конфликтов в прошлом и нынешнем веках.

Медведев подчеркнул, что осознает масштабы угрозы ядерного конфликта, принимая во внимание тот факт, что НАТО может целиться в объекты на территории России, а РФ, в свою очередь, наводит боеголовки на цели в Европе и США.

Зампред Совбеза также упомянул Карибский кризис 1962-го года, который «отрезвил» США, НАТО и СССР.

— Тогда действительно была холодная война, сейчас ситуация в чем-то, на мой взгляд, хуже, чем тогда, поскольку в тот период наши оппоненты не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию в Советском Союзе до точки кипения, — отметил Медведев.

Он добавил, что тогда санкции не вводились против конкретных лиц и против отраслей промышленности, потому как это мешает вести диалог с целью предотвращения конфликта между сторонами, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.