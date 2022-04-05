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Полянский исключил возможность применения на Украине ядерного оружия

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Полянский исключил возможность применения на Украине ядерного оружия
Фото: Минобороны РФ

Применение Россией ядерного оружия в ходе проведения специальной военной операции на Украине совершенно исключено. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 5 апреля.

По его словам, Россия готова применить ядерное оружие только в случае, если оно будет применено против нее или ее союзников. Такой же ответ будет и в случае применения против России любого другого оружия массового поражения.

— Данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине, — подчеркнул Полянский.

Он также напомнил, что Россия продолжает придерживаться принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей. А какие-либо рассуждения о якобы возможном применении войсками РФ против Украины ядерного оружия — лишены смысла и рациональной основы, передает РИА Новости.

Полянский также призвал США вернуть свое ядерное оружие из неядерных стран на их территорию, а всю инфраструктуру для его размещения в Европе ликвидировать.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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