Минобороны сообщило об успешном испытании баллистической ракеты «Сармат»

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На космодроме «Плесецк» из шахтной установки проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в среду, 20 апреля.

— Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка, — заявили в ведомстве.

«Сармат» – самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь российских вооруженных сил, подчеркнули в министерстве. Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных в процессе разработки «Сармата»

Президент России Владимир путин уже поздравил армию с успешным испытанием ракеты, которой нет аналогов в мире.

— Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране, — цитирует главу государства РИА Новости.

5 апреля стало известно, что Америка в марте провела испытания гиперзвуковой ракеты втайне от России, чтобы не допустить роста напряженности в отношениях обеих стран. Испытание произошло во время подготовки президента США Джо Байдена к недавнему визиту в Европу.

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что будущее российского моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах страны.