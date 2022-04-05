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СМИ: США испытали гиперзвуковую ракету втайне от России

Евгений Белоусов

В мире
СМИ: США испытали гиперзвуковую ракету втайне от России
Фото: Unsplash

Америка в марте провела испытания гиперзвуковой ракеты втайне от России, чтобы не допустить роста напряженности в отношениях обеих стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN во вторник, 5 апреля.

Как сообщил телеканал, испытание ракеты произошло во время подготовки президента США Джо Байдена к недавнему визиту в Европу.

— США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряженности с Россией, когда президент Джо Байден собирался поехать в Европу, — уточнил источник телеканала в сфере обороны.

Уточняется, что запуск ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) был осуществлен с бомбардировщика Б-52, передает РИА Новости.

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что будущее российского моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах страны.

Он также призвал США вернуть свое ядерное оружие из неядерных стран на их территорию, а всю инфраструктуру для его размещения в Европе ликвидировать.

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