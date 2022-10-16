Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар и взрывы произошли в крупнейшей тюрьме Тегерана

Егор Провоторов
В мире
Пожар и взрывы произошли в крупнейшей тюрьме Тегерана
Фото: Unsplash

В самой крупной тюрьме Эвин, которая расположена в Тегеране, произошел мощный взрыв и последовавший за ним пожар, передает иранское информационное агентство Fars.

В сообщении журналистов сказано, что в соцсетях опубликовали снимки тюрьмы, на которых заметно, что в ней произошел серьезный пожар. Местные жители сообщили, что за 20 минут с места возгорания было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

Журналисты отмечают, что возгорание произошло в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, которые были осуждены за воровство и финансовые махинации. Благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы пожар был немедленно потушен.

Другие журналисты написали о количестве пострадавших со ссылкой на сотрудников скорой помощи. Восемь человек получили ранения в результате возгорания, пишет ТАСС.

В середине сентября в Иране начались студенческие протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Девушку задержали и доставили в отделение для разъяснительной беседы. Однако там у нее случился сердечный приступ, и жители обвинили в ее смерти представителей органов власти.

Иран Взрывы Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте