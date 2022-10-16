Пожар и взрывы произошли в крупнейшей тюрьме Тегерана

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В самой крупной тюрьме Эвин, которая расположена в Тегеране, произошел мощный взрыв и последовавший за ним пожар, передает иранское информационное агентство Fars.

В сообщении журналистов сказано, что в соцсетях опубликовали снимки тюрьмы, на которых заметно, что в ней произошел серьезный пожар. Местные жители сообщили, что за 20 минут с места возгорания было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

Журналисты отмечают, что возгорание произошло в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, которые были осуждены за воровство и финансовые махинации. Благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы пожар был немедленно потушен.

Другие журналисты написали о количестве пострадавших со ссылкой на сотрудников скорой помощи. Восемь человек получили ранения в результате возгорания, пишет ТАСС.

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