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Суд в Саратове арестовал школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры

Егор Провоторов
Происшествия
Суд в Саратове арестовал школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры
Фото: СК РФ

Саратовский суд постановил заключить под стражу 14-летнюю девочку-подростка, которая подозревается в жестоком убийстве младшей сестры, сообщило в субботу, 15 октября, региональное управление Следственного комитета России.

До этого следствие сообщило, что вечером в четверг, 13 октября, в квартире одного из домов по улице Батавина было обнаружено тело десятилетней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. Следователи завели дело по статье УК России «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». В убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, которая была задержана.

Ходатайство о заключении под стражу было подано отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области.

Накануне стало известно, что подозреваемая девочка побеседовала со следователями и, по неподтвержденным данным, призналась в совершении жестокого преступления. Она сообщила, что недолюбливала младшую сестру.

Саратовская область Саратов Дети Убийства
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