Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дебошир застрелил правоохранителя при задержании в Костромской области

Егор Провоторов
Происшествия
Дебошир застрелил правоохранителя при задержании в Костромской области
Фото: Pixabay

Житель Костромской области оказал сопротивление при задержании по пути в патрульную машину и выстрелил в одного из правоохранителей. Ранение оказалось смертельным, сообщили в субботу, 15 октября, в региональном Управлении МВД.

Отмечается, что трагический инцидент произошел в селе Георгиевское. Местная жительница сообщила в полицию о семейном скандале. К месту происшествия направились сотрудники органов правопорядка.

После неудавшегося задержания и ранения сотрудника правоохранительных органов злоумышленник скрылся с места инцидента, отметили в УМВД.

Позднее дебошир был обнаружен на территории одного из заброшенных зданий в лесополосе. Мужчина сдался после оцепления и переговоров. Его отвезли в отдел полиции. Выяснилось, что местный житель был ранее неоднократно судим.

Накануне саратовский суд постановил заключить под стражу 14-летнюю девочку-подростка, которая подозревается в жестоком убийстве младшей сестры. Вечером в четверг, 13 октября, в квартире одного из домов по улице Батавина было обнаружено тело десятилетней девочки с ножевыми ранениями и ожогами.

выстрел Дебош Костромская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте