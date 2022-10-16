Дебошир застрелил правоохранителя при задержании в Костромской области

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Житель Костромской области оказал сопротивление при задержании по пути в патрульную машину и выстрелил в одного из правоохранителей. Ранение оказалось смертельным, сообщили в субботу, 15 октября, в региональном Управлении МВД.

Отмечается, что трагический инцидент произошел в селе Георгиевское. Местная жительница сообщила в полицию о семейном скандале. К месту происшествия направились сотрудники органов правопорядка.

После неудавшегося задержания и ранения сотрудника правоохранительных органов злоумышленник скрылся с места инцидента, отметили в УМВД.

Позднее дебошир был обнаружен на территории одного из заброшенных зданий в лесополосе. Мужчина сдался после оцепления и переговоров. Его отвезли в отдел полиции. Выяснилось, что местный житель был ранее неоднократно судим.

Накануне саратовский суд постановил заключить под стражу 14-летнюю девочку-подростка, которая подозревается в жестоком убийстве младшей сестры. Вечером в четверг, 13 октября, в квартире одного из домов по улице Батавина было обнаружено тело десятилетней девочки с ножевыми ранениями и ожогами.