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Долина присоединилась к жюри песенного шоу «Аватар»

Егор Провоторов
Общество
Долина присоединилась к жюри песенного шоу «Аватар»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известная российская певица стала членом жюри в новом выпуске шоу «Аватар» на телеканале НТВ. Компанию ей составили бессменные судьи проекта Марк Тишман, Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев и Ида Галич.

По задумке шоу, жюри нужно угадать, какой артист скрывается за цифровым аватаром. За весь выпуск судьи успевают шутить, а не только спорить друг с другом. Долиной понравилось угадывать звезд, однако две ее попытки завершились фиаско. За это певица неоднократно извинялась перед коллегами, пишет ФАН.

Долина пыталась угадать, кто скрывается за маской Незнайки, однако это был не Артем Качер, как предположила артистка. Аналогичная ситуация произошла с Маугли, певица посчитала, что за этим аватаром скрывается Ваня Дмитриенко.

Накануне Долина резко отреагировала в Сети на оскорбления хейтеров, нелестно отозвавшихся о ее внешности. «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина, насколько этична такая резкая реакция медийной личности на подобные выпады.

По словам эксперта, певицу отличает от простых людей лишь наличие уникальных вокальных данных. В остальном она является обычным человеком со своими комплексами, страхами и слабостями.

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