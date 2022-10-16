Россиян предупредили о скором появлении новых дорожных знаков

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В ближайшее время в правила дорожного движения могут быть включены два новых знака, которые касаются зарядки электромобилей и движения автобусов, а также ограничения в отношении электротранспорта. Об этом журналистам в воскресенье, 16 октября, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам юриста, на фоне роста популярности электрических самокатов и других аналогичных средств передвижения появилась необходимость обозначения специальных зарядных станций. На соответствующем знаке, заметил Редин, будет изображена колонка и электрокабель.

Специалист добавил, что в ПДД будет включен знак «движение автобусов запрещено» для разгрузки транспортной сети. Ограничение будет касаться только частных автобусов, пояснил он в интервью агентству «Прайм».

Редин заметил, что регулярные изменения в ПДД необходимы для корректировки законодательной базы в соответствии с обновляющейся действительностью.

На прошлой неделе в ПДД закрепили секцию под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета.