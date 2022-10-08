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Приметы и советы

В ПДД установили новый сигнал светофора

Лейла Алиева
Общество
В ПДД установили новый сигнал светофора
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В правилах дорожного движения (ПДД) закрепили секцию под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России в пятницу, 7 октября.

Новый сигнал говорит водителю о разрешении на пути его поворота движения пешеходам.

— Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам, — говорится в документе.

При этом направление стрелки показывает на пешеходный переход, где включен сигнал светофора для пешехода.

Накануне правительство утвердило изменения в ПДД, которые предусматривают ряд ограничений для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Так, согласно поправкам к ПДД, теперь для электросамокатов и прочих СИМ будет действовать ограничение скорости до 25 километров в час.

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