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Байден назвал ошибкой экономический план Лиз Трасс

Егор Провоторов
В мире
Байден назвал ошибкой экономический план Лиз Трасс
Фото: whitehouse

Американский лидер Джо Байден заявил, что с самого начала считал ошибочным экономический план, который предлагала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Его слова в субботу, 15 октября, приводит пресс-служба Белого дома.

Президент США заявил, что не был единственным, кто считал план действий Трасс ошибкой. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналистов в ходе поездки в штат Орегон. По словам Байдена, нынешнее развитие событий в островном государстве является «предсказуемым».

Глава Белого дома также подчеркнул, что не был согласен с предложенным британским премьером планом действий, при этом считает, что все решения относительно экономики Великобритании должны зависеть от населения страны, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что депутаты от правящей Консервативной партии Великобритании намерены собраться в понедельник, чтобы обсудить политическое будущее Трасс. По некоторой информации, все больше членов фракции тори заявляют о необходимости смены председателя правительства.

Экономика Джо Байден Великобритания Лиз Трасс
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