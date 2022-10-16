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Приметы и советы

Британцам порекомендовали использовать яйца с целью экономии на топливе

Егор Провоторов
В мире
Британцам порекомендовали использовать яйца с целью экономии на топливе
Фото: unsplash

Цены на горючее в Великобритании продолжают стремительно расти, и автолюбители готовы пойти на многое в целях экономии, пишет местное издание Daily Express.

Со ссылкой на экспертов авторынка журналисты предложили водителям необычный способ сократить расходы на топливо. Водителям транспортных средств предложили представить яйцо между полом и педалью, чтобы передвигаться на автомобиле плавно и осторожно, поскольку отсутствие резких разгонов и рывков при езде позволяет уменьшить расход горючего.

Также экономить на бензине можно, регулярно проверяя давление в шинах, что предлагается делать во время каждой заправки на АЗС. Также автомобилистам рекомендовали выбросить «всякий хлам» их своей машины.

— Багажник на крыше, коробки с вещами на багажнике, стойки для крепления велосипедов, — все это увеличивает расход горючего до 25 процентов, — сказано в публикации, которую цитирует РИА Новости.

Накануне стало известно, что депутаты от правящей Консервативной партии Великобритании намерены собраться в понедельник, чтобы обсудить политическое будущее британского премьера Лиз Трасс. По некоторой информации, все больше членов фракции тори заявляют о необходимости смены председателя правительства.

Автомобили Яйца Великобритания кризис топливо
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