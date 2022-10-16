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«Борьба внутри организма»: врач Кондрахин объяснил, почему опасно пить антибиотики при простуде

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Борьба внутри организма»: врач Кондрахин объяснил, почему опасно пить антибиотики при простуде
Фото: shutterstock

Использование антибиотиков для лечения простуды не только не улучшит состояние, но и может стать причиной проблем в будущем. Именно поэтому не допускается применять антибиотики без назначения врача. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Собеседник «ВМ» отметил, что антибиотики никак не воздействуют на вирусы.

— Простуда глобально — вирусная инфекция. А вирусы антибиотиками не лечатся, у них совершенно иной принцип взаимодействия с организмом. Если мы начинаем пить антибиотики, то убиваем собственные микроорганизмы, но никак не влияем на вирус, и он продолжает существовать, — предупредил врач.

В случае использования антибиотиков для лечения вирусного заболевания защитные силы организма перестают работать и начинают расходоваться на борьбу внутри организма, пояснил Кондрахин.

Эта не единственная проблема, которая может возникнуть из-за бесконтрольного употребления антибиотиков, подчеркнул эксперт.

— Когда мы пьем антибиотики, получаются продукты распада, повышается интоксикация. Человек вместо того, чтобы победить вирус, начинает страдать поносами, начинаются кишечные проблемы. Человек вынужден дальше принимать какие-то вещества, а вирус так и продолжит развиваться. Ведь мы ослабили организм и переключили иммунную систему на сам организм, который тоже начал разрушаться из-за антибиотиков, — рассказал специалист.

Как отметил эксперт, получающие антибиотик микроорганизмы начинают «привыкать» к нему. Когда случится действительно серьезная болезнь, антибиотик не подействует, потому что микроорганизмы его уже «изучили». Именно поэтому при простуде нужно применять только противовирусные препараты и препараты, способствующие остановке развития вируса в организме, подчеркнул Кондрахин.

Назначить антибиотик может только специалист, уточнил собеседник «ВМ».

— Антибиотики применяются только по назначению врача. Важно знать, какой возбудитель и какой антибиотик назначить, иначе могут быть аллергические реакции. Кроме того, нужно знать, принимал ли человек какие-либо антибиотики когда-нибудь. Если принимал, то ему уже нельзя этот антибиотик назначать. Дозировку тоже определяет врач, потому что это очень опасная вещь, — заключил Кондрахин.

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