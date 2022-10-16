Bloomberg сообщил о конфликте между представителями Китая и НАТО из-за Украины

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Посол Китая в Исландии Хэ Рулонг жестко отреагировал на обвинения председателя военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не придерживается тех же взглядов, что и НАТО на события на Украине, пишет Bloomberg.

По данным информагентства дипломатический конфликт произошел в ходе проходившей в Рейкьявике ассамблеи «Полярный круг». Чиновник альянса заявил, что Китая не разделяет ценностей НАТО и «подрывает основанный на правилах международный порядок». Китайский дипломат назвал такое заявление «высокомерным».

Это вызвало возмущение у официального представителя военного блока. Он обвинил Пекин в отказе от осуждения России за спецоперацию на Украине. На это Хэ Рулонг заметил, что взгляд КНР на украинский кризис включает в себя историческую перспективу, а западный мир обязан «понять первопричину конфликта», пишет РИА Новости.

В начале октября дипломатический представитель Китая в Ливане Цао И с помощью мема намекнул на причастность США к авариям на «Северных потоках». Он опубликовал изображение, на котором люди отвечают на различные вопросы: «Кто не любит русские газопроводы?»; «Кто хотел помешать их строительству?»; «Кто говорил, что уничтожит их?», а также «Кому выгодны аварии?».