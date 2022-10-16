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Дочь Сергея Бодрова-младшего призналась, что не хотела идти по стопам отца

Егор Провоторов
Общество
Дочь Сергея Бодрова-младшего призналась, что не хотела идти по стопам отца
Ольга Бодрова снимется в фильме «Калашников» / Фото: соцсети

Актриса Ольга Бодрова обычно не любит рассказывать о себе, но способна часами рассуждать о творчестве и карьере. Выяснилось, что она долгое время не хотела идти по стопам знаменитого отца Сергея Бодрова-младшего.

Причиной нежелания становиться актрисой была ее внешность, девушка не могла принять себя такой, какая есть. Однако вскоре к Ольге пришло смирение. Она называет свою внешность «обманчивой».

— Знаете, со временем происходит принятие и понимание себя, но, на мой взгляд, восприятие себя не бывает изнутри, оно приходит только через любимых людей, через то, как они к тебе относятся, — заметила молодая актриса.

Изначально Ольга Бодрова намеревалась учиться на журналиста, однако выяснила, что эта профессия ей не подходит. Сейчас она не жалеет, что пошла работать в кино и театр. На ее пути постоянно встречаются профессионалы, которые способны увидеть в ней потенциал, пишет портал Starhit.

До этого Бодрова заявила, что работа с Евгением Цыгановым — самое прекрасное, душеспасительное и плодотворное рабочее время в ее жизни. Она также отметила его талант, отвагу, профессионализм и любовь к профессии.

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