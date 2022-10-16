Си Цзиньпин: Китай будет противостоять «всем формам гегемонии»

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Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям, которые направлены на получение независимости острова Тайвань. Об этом в воскресенье, 16 октября, на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая заявил ее генеральный секретарь Си Цзиньпин.

Происходящее на Тайване в последнее время китайский лидер назвал «провокациями внешних сил», вмешивающихся в дела автономии. Си Цзиньпин отметил, что Пекин продемонстрировал значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность республики.

По его словам, Китай выступает решительно против попыток сепаратизма на острове и внешнего вмешательства в данный вопрос. Пекин будет противостоять «всем формам гегемонии и политики грубой силы», приводит слова председателя КНР ТАСС.

Накануне официальный представитель 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Сунь Ели заявил, что в КНР не исключают вариант применения силы для решения тайваньского вопроса. Он заметил, что задача Китая — мирное воссоединение, поэтому местным жителям Тайваня не стоит беспокоиться.