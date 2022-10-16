Названы четыре знака зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем

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Представители четырех знаков зодиака очень часто пренебрегают своим здоровьем и впоследствии страдают от плохого самочувствия и различных осложнений.

Так, на Овнах сказывается частый стресс. Они редко задумываются о какой-либо профилактике и поэтому не понаслышке знают, что такое мигрень.

Тельцы могут неделями игнорировать первые симптомы болезни из-за стремления подняться выше по карьерной лестнице, а Весы большую часть своего времени уделяют лечению родных, нежели своему здоровью.

Представители Львов в свою очередь страдают от частого потребления жирной пищи. Кроме того, после появления проблем со здоровьем они психологически накручивают себя, что еще больше ухудшает их состояние, пишет Pinkvilla.

Знак зодиака может многое сказать о том, насколько мужчина интересен и неутомим в постели. Также он определяет его интимные предпочтения и выбор партнерши, сообщили астрологи. Они рассказали, представители каких знаков зодиака могут похвастаться статусом прекрасного любовника.

Так, например, мужчины-Овны отличаются бурной фантазией, которую они готовы претворить в реальность.