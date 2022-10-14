Назван топ-5 лучших любовников-мужчин по знаку зодиака

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Знак зодиака может многое сказать о том, насколько мужчина интересен и неутомим в постели. Также он определяет его интимные предпочтения и выбор партнерши, сообщили астрологи. Они рассказали, представители каких знаков зодиака могут похвастаться статусом прекрасного любовника.

Мужчины-Овны отличаются бурной фантазией, которую они готовы претворить в реальность. В постели для них не существует границ — им нравится воплощать самые смелые идеи. Овны — это настоящие искусители, и зачастую партнерши не могут устоять перед их напористостью. Вместе с тем представители данного знака больше заботятся о своем удовольствии, нежели об удовлетворении партнерши, но это можно исправить. Важно прямо сказать Овну, что вам нравится, и рассказать об этом подробно. Овнам нравятся ласки любого вида, будь то игра с волосами, прикосновения к рукам, шее или голове.

Близнецы не мыслят свою жизнь без секса. Они готовы на любые эксперименты, начиная от секса втроем и заканчивая предложением заняться любовью в автомобиле посреди пробки. Близнецы неутомимы, но главное — они умеют слышать партнершу и настраиваться на ее лад. Мужчин-Близнецов могут возбудить поцелуи рук, так как это их самое чувствительное место.

Мужчина-Скорпион — лучший любовник из всех знаков зодиака. Ни одна женщина не может устоять перед обаянием и сексуальностью этих мужчин, которые всегда знают, что и как хочет его партнерша. Они ненасытны и неутомимы в постели, поэтому, как только его избранница перестает его устраивать в интимной сфере, он легко может разорвать отношения. Самой чувствительной зоной Скорпионов являются половые органы.

Стрельцы представляют собой образец страстного партнера. Рядом с таким чутким мужчиной каждая женщина чувствует себя особенной. Тем не менее, именно страстная натура Стрельца не позволяет ему долго находиться с одной и той же партнершей в длительных отношениях. Зато ни одна девушка не останется в претензии после ночи с таким мужчиной. Возбудить Стрельца поможет массаж ног и бедер.

Мужчины-Водолеи ценят духовную составляющую отношений, поэтому им важнее не бегать за каждой юбкой, а любить одну-единственную. Они очень чуткие любовники, которые знают, как доставить удовольствие партнерше даже с самыми притязательными вкусами. Все вместе делает из Водолея идеального спутника. Представители данного знака восхищаются женскими щиколотками, и сами любят массаж этих частей тела, сообщает Пятый канал.

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представителей которых в ближайшие дни захлестнет новый бурный роман.