Владимир Ефимов: Более 400 тысяч закупок провели на портале поставщиков за девять месяцев этого года

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С января по сентябрь 2022 года на портале поставщиков было проведено более 400 тысяч закупок на 61,8 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За девять месяцев этого года на портале поставщиков было проведено более 400 тысяч закупок на сумму почти 62 миллиарда рублей. Эти результаты сопоставимы с показателями за аналогичный период 2021 года. Кроме того, они на 20 процентов превышают значения января — сентября 2020 года и на 75 процентов — 2019 года, когда за те же месяцы состоялось 228,7 тысячи закупок, — рассказал Ефимов.

Портал поставщиков является важным инструментом поддержки бизнеса. Ежедневно на ресурсе заключается более 1,5 тысячи контрактов, а структурированный каталог продукции на портале превышает 1,8 миллиона товарных единиц.

— По итогам девяти месяцев доля Москвы на портале превысила 51 процент. Так, с января по сентябрь объем закупок городских заказчиков составил 31,8 миллиарда рублей, — отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Среди других регионов наиболее активными стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край, заключившие контракты на 3,9 миллиарда и три миллиарда рублей соответственно, а недавно начавшая работу на ресурсе Новгородская область — на 842 миллиона рублей.

Функциональные возможности платформы постоянно расширяются: с 2022 года участвовать в закупках могут не только коммерческие организации, но и физлица, и самозанятые граждане. В этом году было заключено свыше 500 контрактов, где заказчиками выступали физические лица.

Также для закупки идентичных товаров, работ и услуг с марта 2022 года заказчики из одного региона могут объединяться, что увеличивает цену контракта, способствует снижению стоимости единицы продукции и расширению географии ведения бизнеса. Уже проведено более 40 таких совместных закупок.

31 августа стало известно, что пользователи портала поставщиков могут получать уведомления о ходе закупок и других важных событиях на mos.ru. Опция доступна как организациям с корпоративным кабинетом, так и физлицам.