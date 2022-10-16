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Сергунина: Столичные разработчики представили обучающую VR-платформу для медиков

Евгений Жуков
Город
Сергунина: Столичные разработчики представили обучающую VR-платформу для медиков
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Резидент технопарка «Мосмедпарк» разработал и сейчас выводит на рынок инновационную платформу виртуальной реальности VR Medica. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Информационные технологии — безусловно, перспективная ниша для технологического бизнеса в столице. Одно из стремительно развивающихся направлений — решения в области виртуальной реальности. На них есть устойчивый спрос во многих сферах, — подчеркнула представитель мэрии.

Она также добавила, что на названной VR-платформе обучение прошли больше 50 тысяч студентов в Москве, Новосибирске, Владивостоке, Абу-Даби, Дохе, других городах страны и мира.

Медицинский симулятор автоматически контролирует результаты пользователей во время занятий и в режиме реального времени передает данные в образовательные учреждения.

Сергунина: Столичные разработчики представили обучающую VR-платформу для медиков Фото: Пресс-служба ДПиИР

Разработка представляет собой медицинский симулятор, реализованный в виртуальной реальности с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

— Обучение в виртуальной реальности можно проводить в любом удобном месте. Программное обеспечение есть в виде приложения на планшете или персональном компьютере, а гарнитуру VR можно носить с собой, — отметила представитель компании-разработчика Инна Бондарева.

До этого в материале «Вечерней Москвы» рассказывалось, как столичные предприятия активно внедряют новые технологии, которые разрабатывают начинающие и состоявшиеся ученые.

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