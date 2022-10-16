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Автомобиль загорелся на 27-м километре МКАД

Виктория Родимкина
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Автомобиль загорелся на 27-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 27-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

В столице на Московской кольцевой автодороге (МКАД) загорелся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 16 октября.

ДТП случилось на внутренней стороне 27-го километра МКАД перед Липецкой улицей.

— В крайней правой полосе загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что обстоятельства случившегося выясняются. Информации о пострадавших пока нет. Движение автомобилей осуществляется по четырем полосам из шести.

Автомобиль загорелся на 27-м километре МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого, 14 октября, на внутренней стороне 15-го километра МКАД грузовой автомобиль наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть.

Транспорт МКАД ДТП
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