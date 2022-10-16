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Жительниц Москвы пригласили на новый онлайн-курс по карьерному развитию

Георгий Соланович
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Жительниц Москвы пригласили на новый онлайн-курс по карьерному развитию
Фото: Unsplash

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках образовательного проекта «Мама онлайн» подготовил новый онлайн-курс «Параллельные карьеры: и швец, и жнец? Молодец! Как сочетание нескольких профессиональных областей работает на ваше будущее». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 16 октября.

— Новый онлайн-курс рассчитан на широкую аудиторию. Он подойдет как начинающим специалистам, так и тем, кто уже давно работает в своей профессии... Слушательницам курса помогут оценить собственные компетенции, разобраться с целями и желаниями и определить направление для старта параллельной карьеры, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Обучение в рамках дистанционного курса бесплатное. Всего запланировано четыре вебинара продолжительностью один час. Они будут начинаться в 12:00, первое занятие на тему параллельной карьеры состоится 18 октября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого первый заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин рассказал, что с 4 по 31 октября на базе организации пройдут тренинги по развитию бизнеса.

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