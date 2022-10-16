Портал «Узнай Москву» пополнился более 10 тысячами авторскими снимками столицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Участники проекта «Город заданий» в этом году опубликовали более 10 тысяч своих снимков исторических зданий, памятников и территорий столицы на портале «Узнай Москву». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 16 октября.

— Портал «Узнай Москву» позволяет жителям и гостям города узнавать новое не только о ключевых туристических объектах, но и о малоизвестных достопримечательностях столицы, а теперь, благодаря проекту «Город заданий», все желающие могут поделиться своими фотографиями старинных зданий и памятников, — отметили в пресс-службе городского департамента информационных технологий.

С конца прошлого года на площадке регулярно публикуются онлайн-задания с перечнем объектов в разных районах Москвы, которые необходимо сфотографировать. За успешное выполнение начисляются баллы. К инициативе присоединились уже более 700 человек.

По словам главы ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, для того, чтобы принять участие в фотомарафоне, пользователю нужно авторизоваться на сайте «Город заданий» и выбрать задание «Сделать красивые фотографии зданий, сооружений, конструкций, объектов». В описании будет указан объект для фото. На официальном сайте мэра Москвы отметили, что горожане выполнили уже более трех тысяч заданий.

До этого сообщалось, что туристический сервис Russpass представил описания трех экскурсионных маршрутов по Москве, посвященных жизни и творчеству Максима Горького.