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Более 1,2 тысячи деревьев высадят на благоустроенных улицах Москвы до конца года

Виктория Родимкина
Город
Более 1,2 тысячи деревьев высадят на благоустроенных улицах Москвы до конца года
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

В столице на благоустроенных улицах до конца года планируют высадить более 1,2 тысячи деревьев и более 27 тысяч кустарников. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков в воскресенье, 16 октября.

По его словам, озеленение станет завершающим этапом благоустройства столичных улиц. Растения будут высаживать поздней осенью.

— Они украсят переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, пространства возле Павелецкого вокзала, улицы Конюшковскую и Лужники, Кутузовский проспект, стадион «Авангард», — рассказал заммэра.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что саженцы для высадки специалисты выбирают с учетом их способности адаптироваться к трудным условиям города. При этом высаживаются взрослые деревья возрастом от 15 до 35 лет и высотой 3–7 метров.

До этого Петр Бирюков сообщил о завершении основных работ по благоустройству территорий возле МКНЦ имени А. С. Логинова. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда.

Петр Бирюков Благоустройство Москва Растения
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