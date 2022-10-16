Вышла последняя серия первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: Сериал «Властелин колец», 2022 год

Пользователям стриминговых сервисов стала доступна восьмая серия сериала «Властелин колец: Кольца власти». Эпизод стал заключительным для первого сезона проекта.

Восемь серий обошлись создателям более чем в 700 миллионов долларов. Несмотря на рекордный бюджет, зрители не слишком тепло восприняли сериал. Они раскритиковали проект за актерский состав, не всегда понятное повествование и спорные моменты в сюжете.

Продолжение «Властелина колец» увидит свет нескоро. Создатели сериала подчеркнули, что над вторым сезоном нужно работать не менее двух лет.

Премьера нового проекта «Властелин колец: Кольца власти» прошла в пятницу, 2 сентября на американском стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Сюжет повествует о создании колец власти для различных рас Средиземья до начала оригинальной истории, которую можно было увидеть в трилогии фильмов «Властелин колец».

Кинокритик, российский киновед, историк кино и действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что развлекательное кино, коим является работа создателей «Колец», не мотивирует зрителя думать и размышлять во время просмотра картины.