Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

110 лет со дня основания: дептранс собрал интересные факты о депо имени Русакова

Виктория Родимкина
Город
110 лет со дня основания: дептранс собрал интересные факты о депо имени Русакова
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Сокольники, 5-й микрорайон Карта всех событий

Трамвайному депо имени Русакова, которое располагается на Русаковской набережной в Москве, исполнилось 110 лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 16 октября.

Дептранс собрал пять интересных фактов о депо. Так, его переименовали из Новосокольнического трамвайного парка, назвав в честь Ивана Русакова — лидера местного райсовета.

Кроме того, в середине 1920-х депо одним из первых стало проводить ремонт подвижного состава. В этом депо успели «пожить» почти все модели вагонов, которые когда-либо ездили по Москве.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
1/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
2/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
3/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
4/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На данный момент в депо обслуживаются только современные низкопольные трехсекционные трамваи «Витязь-Москва». Всего 120 вагонов работают на семи маршрутах. Каждый день транспорт перевозит свыше 100 тысяч москвичей, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

К концу 2023 года в метро Москвы будут работать 23 электродепо, а три из них будут функционировать в составе БКЛ. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Транспорт Москва История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте