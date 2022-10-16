110 лет со дня основания: дептранс собрал интересные факты о депо имени Русакова

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Сокольники, 5-й микрорайон Карта всех событий

Трамвайному депо имени Русакова, которое располагается на Русаковской набережной в Москве, исполнилось 110 лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 16 октября.

Дептранс собрал пять интересных фактов о депо. Так, его переименовали из Новосокольнического трамвайного парка, назвав в честь Ивана Русакова — лидера местного райсовета.

Кроме того, в середине 1920-х депо одним из первых стало проводить ремонт подвижного состава. В этом депо успели «пожить» почти все модели вагонов, которые когда-либо ездили по Москве.

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На данный момент в депо обслуживаются только современные низкопольные трехсекционные трамваи «Витязь-Москва». Всего 120 вагонов работают на семи маршрутах. Каждый день транспорт перевозит свыше 100 тысяч москвичей, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

К концу 2023 года в метро Москвы будут работать 23 электродепо, а три из них будут функционировать в составе БКЛ. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.