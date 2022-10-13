Дептранс: К концу 2023 года в метро Москвы будет 23 электродепо

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К концу 2023 года в метро Москвы будут работать 23 электродепо, а 3 из них будут функционировать в составе БКЛ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— Сейчас наш основной проект — это Большая кольцевая линия, которую обслуживает всего одно электродепо. До конца 2023 года откроем еще два полностью новых депо БКЛ — «Нижегородское» и «Аминьевское», — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Они, как уточняется, будут обслуживать 67 дополнительных составов. Это сократит интервал между поездами на большом кольце и увеличит их парность, подчеркнул он.

Депо «Нижегородское» находится на финальной стадии реконструкции. «Аминьевское» готово почти на половину, его откроют одновременно с новыми участками БКЛ, передает Telegram-канал ведомства.

Также сообщалось, что благодаря строительству электродепо «Аминьевское» появятся до 750 новых рабочих мест, современная мойка, через которую смогут проходить не менее 16 составов в сутки, а также впервые в корпусе для стоянки поездов откроется пять площадок для обслуживания кондиционеров.