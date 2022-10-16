Водитель автобуса насмерть сбил девочку в Жуковском

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Жуковский, улица Гагарина, 53 Карта всех событий

Водитель автобуса насмерть сбил 14-летнюю девочку в подмосковном Жуковском. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

— Водитель 1981 года рождения, управляя автобусом марки «ЛиАЗ», совершил наезд на несовершеннолетнюю 2008 года рождения, которая находилась на проезжей части дороги, — говорится в сообщении.

Девочка скончалась на месте, а водитель был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», отмечается на сайте МВД.

13 октября появилась видеозапись момента наезда автобуса на восьмилетнего мальчика, в результате которого ребенок погиб.

Кадры подтверждают первоначальную версию о трагических событиях: водитель автобуса при повороте не заметил ребенка, который на самокате пересекал пешеходный переход на Литовском бульваре в районе дома № 22.

ДТП, о котором идет речь, произошло в Ясеневе 13 октября. От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту столичная прокуратура и сотрудники МВД проводят проверку.