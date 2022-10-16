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Тело пропавшего подростка обнаружили в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Тело пропавшего подростка обнаружили в Москве
Фото: Telegram / Столичный СК
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

Тело 14-летнего мальчика обнаружено в районе Косино-Ухтомский. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова в воскресенье, 16 октября.

— По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка, — сказала правоохранитель.

Уточняется, что накануне мальчик ушел гулять с друзьями, однако домой он уже не вернулся. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства трагедии, а также причину смерти ребенка.

В ближайшее время будут опрошены родственники и знакомые подростка. Также изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения подростка.

Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела контролируются прокуратурой Москвы. Работу правоохранительных органов на месте координирует заместитель прокурора ВАО Андрей Щеглов.

До этого тело 12-летнего подростка было обнаружено возле многоэтажного дома на юге Москвы. Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Предположительно, причиной смерти школьника стало падение с 13-го этажа.

Следственный комитет Москва Смерть Подростки Район Косино-Ухтомский
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