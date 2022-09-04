Подросток погиб в Москве, упав с 13-го этажа

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Тело 12-летнего подростка было обнаружено возле многоэтажного дома на юге Москвы днем в субботу, 3 сентября. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Уточняется, что инцидент произошел на Варшавском шоссе. Предположительно, причиной смерти школьника стало падение с 13-го этажа. По данному факту правоохранители проводят расследование, в ходе которого выяснят все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что десятилетнюю девочку обнаружили мертвой с пакетом на голове на востоке Москвы. Уточняется, что в супермаркете у жилого комплекса школьница украла, по одной из версий, дезодорант, а по другой — освежитель для воздуха, после чего надела пакет на голову и надышалась газом.

По данным правоохранительных органов, девочка увлекалась токсикоманией и состояла на учете в полиции. Ребенок жил в неблагополучной многодетной семье, а мать часто избивала детей и могла отправить их ночью спать в подъезд