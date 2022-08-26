Мертвую девочку с пакетом на голове нашли на востоке Москвы
Десятилетнюю девочку обнаружили мертвой с пакетом на голове на востоке Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 26 августа.
Уточняется, что в супермаркете у жилого комплекса школьница украла, по одной из версий, дезодорант, а по другой — освежитель для воздуха, после чего надела пакет на голову и надышалась газом.
По данным правоохранительных органов, девочка увлекалась токсикоманией и состояла на учете в полиции. Отмечается, что ребенок жил в неблагополучной многодетной семье, а мать часто избивала детей и могла отправить их ночью спать в подъезд, передает Lenta.ru.
Еще один ребенок погиб в результате падения из окна в Подмосковье 3 августа.