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Мертвую девочку с пакетом на голове нашли на востоке Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Мертвую девочку с пакетом на голове нашли на востоке Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Погонный проезд Карта всех событий

Десятилетнюю девочку обнаружили мертвой с пакетом на голове на востоке Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 26 августа.

Уточняется, что в супермаркете у жилого комплекса школьница украла, по одной из версий, дезодорант, а по другой — освежитель для воздуха, после чего надела пакет на голову и надышалась газом.

По данным правоохранительных органов, девочка увлекалась токсикоманией и состояла на учете в полиции. Отмечается, что ребенок жил в неблагополучной многодетной семье, а мать часто избивала детей и могла отправить их ночью спать в подъезд, передает Lenta.ru.

Еще один ребенок погиб в результате падения из окна в Подмосковье 3 августа.

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