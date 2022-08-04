Двухлетняя девочка погибла после падения с 10-го этажа в Подмосковье

Фото: СК РФ

Тело двухлетней девочки обнаружили на козырьке подъезда в подмосковном Щелкове. Об этом сообщила помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью Ольга Врадий в четверг, 4 августа.

— 3 августа на козырьке дома в городском округе Щелково обнаружено тело девочки 2019 года рождения с признаками падения с большой высоты, — рассказала представитель надзорного ведомства.

По данным СК, девочка находилась в квартире с мамой и сестрой. Когда женщина отвернулась, ребенок облокотился на москитную сетку и вывалился из окна.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и соседей. Решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы и проверки. Оцениваться будет степень исполнения федерального законодательства о несовершеннолетних.

СК возбудил уголовное дело после того, как мальчик выпал с балкона третьего этажа в Москве на Абрамцевской улице 6 июля. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в карете скорой помощи.