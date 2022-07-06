СК возбудил дело после падения годовалого ребенка из окна в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в результате падения с балкона третьего этажа жилого дома в СВАО. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался в карете скорой помощи, — сказала представитель ведомства.

По данному факту возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», заключила Иванова.

Инцидент произошел в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Абрамцевской. Ребенок, оставшись на некоторое время без присмотра родителей, выпал из окна балкона с высоты третьего этажа.

2 июня в столичном районе Новогиреево двухлетний мальчик упал с высоты третьего этажа. Мальчика госпитализировали. Источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что малыш находился в квартире с мамой.