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Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа на востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа на востоке Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Союзный проспект Карта всех событий

В столичном районе Новогиреево двухлетний мальчик упал с высоты третьего этажа. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел днем 2 июня в жилом многоквартирном доме, расположенном по Союзному проспекту. Ребенок выпал из окна, после того как оперся на москитную сетку.

Мальчика госпитализировали.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

— Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту контролируются Перовской межрайонной прокуратурой, — добавила Нефедова.

Источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что малыш находился в квартире с мамой.

7 мая аналогичный случай, правда, с более трагическим исходом, произошел в столичном районе Люблино. Там трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже. Он полученных травм малышка скончалась на месте.

Предположительно, девочка выпала из окна в тот момент, когда родительница ненадолго оставила ее в комнате без присмотра.

Восточный административный округ (ВАО) Район Новогиреево Госпитализация
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