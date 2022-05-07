Ребенок погиб, выпав с 12-го этажа на юго-востоке Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

В столичном районе Люблино трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже. Он полученных травм малышка скончалась на месте. Об этом в субботу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла 7 мая в доме, расположенном на улице Ставропольской. Ребенок 2019 года рождения находился в квартире вместе с мамой. Предположительно, девочка выпала из окна в тот момент, когда родительница ненадолго оставила ее в комнате без присмотра.

На место происшествия прибыл заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

— Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту гибели малолетнего, — говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел 2 мая в подмосковных Люберцах. Там из окна на 12-м этаже жилого дома выпал годовалый малыш. От полученных травм ребенок скончался. По данному факту СК возбудил уголовное доле по статье «Причинение смерти по неосторожности».