Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ребенок погиб, выпав с 12-го этажа на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Ребенок погиб, выпав с 12-го этажа на юго-востоке Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

В столичном районе Люблино трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже. Он полученных травм малышка скончалась на месте. Об этом в субботу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла 7 мая в доме, расположенном на улице Ставропольской. Ребенок 2019 года рождения находился в квартире вместе с мамой. Предположительно, девочка выпала из окна в тот момент, когда родительница ненадолго оставила ее в комнате без присмотра.

На место происшествия прибыл заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

— Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту гибели малолетнего, — говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел 2 мая в подмосковных Люберцах. Там из окна на 12-м этаже жилого дома выпал годовалый малыш. От полученных травм ребенок скончался. По данному факту СК возбудил уголовное доле по статье «Причинение смерти по неосторожности».

погиб ребенок Смерть Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте