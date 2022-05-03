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Годовалый ребенок умер после падения из окна 12-го этажа в Подмосковье

Евгений Белоусов
Происшествия
Годовалый ребенок умер после падения из окна 12-го этажа в Подмосковье
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

Годовалый ребенок погиб, выпав из окна на 12-м этаже жилого дома в подмосковных Люберцах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 3 мая.

— Главное следственно управление обращается ко всем родителям: с наступлением весенне-летнего периода просьба более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами, — сказала представитель ведомства.

По предварительной информации, семья, в которой воспитывался ныне погибший ребенок, является благополучной и на учете не состоит. В день трагедии, 2 мая, малыш находился один в комнате и выпал через открытое окно.

По словам Врадий, по факту инцидента незамедлительно была организована проверка, в ходе которой следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся допросы. СК возбудил уголовное доле по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном городе Ногинске. Они были доставлены в медицинские учреждения с подозрением на сотрясение головного мозга и ушибами.

По предварительной информации, семья, в которой воспитываются пострадавшие дети, является благополучной, на учете не состоит. Отец мальчиков вышел из квартиры на десять минут, в это время дети выпали из окна.

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