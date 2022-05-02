Двое детей выпали из окна шестого этажа в Подмосковье

Фото: СК РФ

Двое детей, выпавшие из окна многоэтажного дома в подмосковном городе Ногинске, доставлены в медицинские учреждения с подозрением на сотрясение головного мозга и ушибами, следственные органы начали проверку, сообщила в понедельник, 2 мая, старший помощник главы СУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, по факту инцидента незамедлительно была организована проверка, на место происшествия прибыли следователи.

По предварительной информации, семья, в которой воспитываются пострадавшие дети, является благополучной, на учетах не состоит. Отец мальчиков вышел из квартиры на десять минут, в это самое время дети выпали из окна.

В Ногинской центральной районной больнице сообщили РИА Новости, что состояние выпавших из окна многоэтажки детей остается стабильным, они находятся в детской больнице города Люберцы.

Сообщалось, что детей поймали прохожие. Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова проведет проверку, по какой причине дети остались без присмотра.

В конце апреля появилась информация о пятикилограммовом новорожденном ребенке, которого родила жительница Ногинска. Это уже седьмой ребенок в семье.