Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа на северо-востоке столицы

Фото: Telegram / Столичный СК

Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий

Малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа на северо-востоке Москвы. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел 6 июля в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Абрамцевская. Ребенок, оставшись на некоторое время без присмотра родителей, выпал из окна балкона с высоты третьего этажа. В настоящее время годовалому мальчику оказывается медицинская помощь.

— Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на востоке столицы. Результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой, — добавила Нефедова.

1/2 Фото: Telegram / Столичный СК 2/2 Фото: Telegram / Столичный СК

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося, а также опрашивают родителей мальчика.

Еще один такой случай произошел на 8-й улице Соколиной Горы. Из окна седьмого этажа выпал двухлетний ребенок. Девочка скончалась на месте происшествия от полученных травм.