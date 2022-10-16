Две фотовыставки о работе городских служб открылись в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Две фотовыставки, посвященные работе городских служб, открылись в Москве. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Фотовыставка «Герои асфальта» перед входом в Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ посвящена ГБУ «Автомобильные дороги» — одному из крупнейших предприятий Комплекса городского хозяйства Москвы, — говорится в сообщении.

При этом на главной аллее Северного речного вокзала горожане могут познакомиться с героями проекта комплекса «Ценные кадры». Более 30 фотоисторий рассказывают о жизни и труде дорожных рабочих и водителей, инженеров и техников, энергетиков и диспетчеров, электромехаников, спасателей и других специалистов городских служб.

Некоторые снимки сделаны на стратегических объектах городского хозяйства, куда вход разрешен только специалистам. Экспозиции были подготовлены ко Дню работников дорожного хозяйства, который отмечается в третье воскресенье октября, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что на Цветном бульваре 4 октября открылась выставка «Дополни реальность», на которой представлены фотоистории подопечных благотворительных организаций, участников благотворительного сервиса на mos.ru.