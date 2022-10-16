Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Две фотовыставки о работе городских служб открылись в Москве

Евгений Белоусов
Город
Две фотовыставки о работе городских служб открылись в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Две фотовыставки, посвященные работе городских служб, открылись в Москве. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Фотовыставка «Герои асфальта» перед входом в Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ посвящена ГБУ «Автомобильные дороги» — одному из крупнейших предприятий Комплекса городского хозяйства Москвы, — говорится в сообщении.

При этом на главной аллее Северного речного вокзала горожане могут познакомиться с героями проекта комплекса «Ценные кадры». Более 30 фотоисторий рассказывают о жизни и труде дорожных рабочих и водителей, инженеров и техников, энергетиков и диспетчеров, электромехаников, спасателей и других специалистов городских служб.

Некоторые снимки сделаны на стратегических объектах городского хозяйства, куда вход разрешен только специалистам. Экспозиции были подготовлены ко Дню работников дорожного хозяйства, который отмечается в третье воскресенье октября, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что на Цветном бульваре 4 октября открылась выставка «Дополни реальность», на которой представлены фотоистории подопечных благотворительных организаций, участников благотворительного сервиса на mos.ru.

Фотография Москва Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте