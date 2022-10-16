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Горожанам рассказали, как и где в Москве производят асфальт

Евгений Белоусов
Город
Горожанам рассказали, как и где в Москве производят асфальт
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Городские службы не только следят за качеством дорожного покрытия, но и полностью обеспечивают потребности мегаполиса в асфальте. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 16 октября.

Уточняется, что в настоящее время его производят на 10 столичных заводах. Одно из таких производств — асфальтобетонный завод «Бирюлево», который находится на территории бывшего пустыря на Мелитопольской улице.

Предприятие не создает неудобств местным жителям, ведь оно находится на расстоянии более километра от ближайших домов. В среднем в сутки там готовят от 3 до 7 тысяч тонн смеси.

Помимо песка и щебня, в составе асфальта присутствуют минеральный порошок, виатоп и битум — связующая горячая масса. Именно она придает свежему асфальту характерный запах и насыщенный черный цвет.

Для приготовления одной тонны ЩМА понадобится 850 килограммов щебня разного размера и песка из отсевов дробления, около 100 килограммов минерального порошка, немного битума и целлюлозы. На производстве используют только отечественные материалы.

Первый этап асфальтовой заготовки начинается с водителей погрузчиков, которые перевозят материалы с места их хранения в холодные бункеры. За смену погрузчики проезжают около 30 километров по территории предприятия и перевозят сотни и тысячи тонн материалов.

Далее в работу, как уточняется, включается оператор. Перед ним находятся два монитора, где схематично изображен каждый из этапов производства асфальтобетонной смеси.

Правильные дозировки программа подсвечивает зеленым и желтым цветами, а редкие неточности тут же загораются красным. Оператор определяет, сколько материалов должно попасть на конвейер, и передает сведения на погрузчик.

Приготовление одного замеса асфальтобетонной смеси занимает примерно минуту. За это время завод производит три тонны смеси, которой хватит почти на три метра двухполосной дороги.

Так, с 2015 года на заводе в Бирюлеве изготовили около 5 миллионов тонн асфальтобетонных смесей. В прошлом году производство выпустило более 780 тысяч тонн смесей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в городе построят 216 километров дорог, 72 транспортных сооружения и 49 пешеходных переходов в ближайшие три года.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, в настоящее время плотность дорожной сети столицы равна примерно 10 процентов, в то время как в других городах она достигает до 13 — 15 процентов.

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