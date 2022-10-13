Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: К 2026 году в Москве построят более 215 километров дорог

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: К 2026 году в Москве построят более 215 километров дорог
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице построят 216 километров дорог, 72 транспортных сооружения и 49 пешеходных переходов в ближайшие три года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 13 октября.

— Благодаря беспрецедентному по темпам и объемам дорожному строительству прошлых лет Москве удалось избежать транспортного коллапса. Строительство новых дорог остается одним из главных способов решения транспортных проблем столицы. Только с 2023-го до конца 2025 года планируется построить 216,2 километра дорог, — отметил он.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, в настоящее время плотность дорожной сети столицы равна примерно 10 процентов, в то время как в других городах она достигает до 13 — 15 процентов. Кроме того, на сейчас главной задачей является не только увеличение числа асфальта, но и развитие возможности проехать быстрее и меньше занимать улично-дорожную сеть, заключил эксперт.

13 октября правительство Москвы утвердило городскую Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. Так, инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами: кластером «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» и Национальным космическим центром. А ведущий технический вуз России, МГТУ им. Баумана, получит новый кампус.

Строительство Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте