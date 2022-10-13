Андрей Бочкарев: К 2026 году в Москве построят более 215 километров дорог

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В столице построят 216 километров дорог, 72 транспортных сооружения и 49 пешеходных переходов в ближайшие три года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 13 октября.

— Благодаря беспрецедентному по темпам и объемам дорожному строительству прошлых лет Москве удалось избежать транспортного коллапса. Строительство новых дорог остается одним из главных способов решения транспортных проблем столицы. Только с 2023-го до конца 2025 года планируется построить 216,2 километра дорог, — отметил он.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, в настоящее время плотность дорожной сети столицы равна примерно 10 процентов, в то время как в других городах она достигает до 13 — 15 процентов. Кроме того, на сейчас главной задачей является не только увеличение числа асфальта, но и развитие возможности проехать быстрее и меньше занимать улично-дорожную сеть, заключил эксперт.

13 октября правительство Москвы утвердило городскую Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. Так, инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами: кластером «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» и Национальным космическим центром. А ведущий технический вуз России, МГТУ им. Баумана, получит новый кампус.