Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2023–2025 годы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Правительство Москвы утвердило городскую Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2023–2025 годы. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В ближайшие три года планируем построить больше 130 различных социальных и общественных объектов: детских садов, школ, больниц, поликлиник, ФОКов и др., — заявил он.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам Собянина, в 2023 году московское метро станет больше сразу на 14 станций. Так, будут открыты последние участки Большой кольцевой линии (БКЛ), а также перегоны «Рассказовка — Внуково» на Солнцевской линии и «Селигерская — Физтех» на Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, в 2024 году на карте метро появится новая Троицкая линия.

Строительство основных участков Московского скоростного диаметра, новой бессветофорной магистрали в средней части города будет завершено уже в следующем году. Всего за три года будет построено свыше 216 километров новых дорог и 49 пешеходных переходов.

Инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами: кластером «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» и Национальным космическим центром. А ведущий технический вуз России, МГТУ им. Баумана, получит новый кампус, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также Собянин и правительство столицы одобрили законопроект о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года, который будет социально ориентированным.

Так, самой крупной городской программой станет «Столичное здравоохранение»: расходы на нее будут равны 530,5 миллиарда рублей. При этом расходы на обеспечение москвичей льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием предусмотрены в объеме 50,7 миллиарда рублей.