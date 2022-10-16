СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тела подростка в Москве

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего мальчика в ВАО. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 16 октября, сообщила старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова.

— В ходе осмотра на теле подростка обнаружены множественные телесные повреждения в области лица и туловища, — сказала правоохранитель.

По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Следователи допрашивают свидетелей, родственников и знакомых подростка, а также изучают записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения погибшего.

16 октября тело мальчика было обнаружено в районе Косино-Ухтомский. Накануне он ушел гулять с друзьями, однако домой уже не вернулся.

Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела контролируются прокуратурой Москвы. Работу правоохранительных органов на месте координирует заместитель прокурора ВАО Андрей Щеглов.