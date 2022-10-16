Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставка о соловецких юнгах откроется в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Выставка о соловецких юнгах откроется в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы» откроется 18 октября в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 16 октября.

— Посетители увидят около 100 раритетов из фондов Музея Победы, музея «Соловецкая школа юнг Северного флота» школы № 1748 «Вертикаль» Москвы и «Музея истории боевой и трудовой славы куйбышевцев — выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР 1942–1945 гг.» школы № 174 им. И. П. Зорина, — говорится в сообщении.

В этом году исполнилось 80 лет со дня открытия школы юнг на Соловецких островах в Белом море. Один из центральных экспонатов — знамя Соловецкой школы юнг ВМФ СССР.

Экспозицию выставки, в том числе, пополнили уникальные исторические вещи. Среди них — форма, которую носили юнги: бушлат, гюйс и бескозырки с различными лентами.

Гости музея смогут наглядно узнать, какими инструментами и приборами пользовались юнги и моряки. Часть выставки будет посвящена образовательному процессу юнг.

Экспозицию дополнят десятки архивных фотоснимков военных лет, а также письма и документы. На открытии с приветственным словом в онлайн-формате выступит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Помимо этого, участие в мероприятии примут выпускник школы соловецких юнг, ветеран Великой Отечественной войны Борис Давыдов, директор школы № 1748 «Вертикаль», заслуженный учитель России Татьяна Банчукова и другие.

14 октября в Музее Победы прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».

Москва Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте