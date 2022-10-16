Выставка о соловецких юнгах откроется в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы» откроется 18 октября в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 16 октября.

— Посетители увидят около 100 раритетов из фондов Музея Победы, музея «Соловецкая школа юнг Северного флота» школы № 1748 «Вертикаль» Москвы и «Музея истории боевой и трудовой славы куйбышевцев — выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР 1942–1945 гг.» школы № 174 им. И. П. Зорина, — говорится в сообщении.

В этом году исполнилось 80 лет со дня открытия школы юнг на Соловецких островах в Белом море. Один из центральных экспонатов — знамя Соловецкой школы юнг ВМФ СССР.

Экспозицию выставки, в том числе, пополнили уникальные исторические вещи. Среди них — форма, которую носили юнги: бушлат, гюйс и бескозырки с различными лентами.

Гости музея смогут наглядно узнать, какими инструментами и приборами пользовались юнги и моряки. Часть выставки будет посвящена образовательному процессу юнг.

Экспозицию дополнят десятки архивных фотоснимков военных лет, а также письма и документы. На открытии с приветственным словом в онлайн-формате выступит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Помимо этого, участие в мероприятии примут выпускник школы соловецких юнг, ветеран Великой Отечественной войны Борис Давыдов, директор школы № 1748 «Вертикаль», заслуженный учитель России Татьяна Банчукова и другие.

14 октября в Музее Победы прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».